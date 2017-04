Linkback: http://www.noiz.gr/index.php?topic=211980.0

Στην αναζήτηση μου για αντικατάσταση του πενταετούς μου 32 bit desktop, βρέθηκα με το δίλημμα αν θα έπρεπε να στήσω κάποιο απο την αρχή, να αγοράσω ένα έτοιμο επώνυμο ή να πάρω κάποιο laptop.Οι ανάγκες μου είναι γερό surfing με πολλά ταυτόχρονα tabs, web development, audio και video editing σε περιβάλλον Windows 10. Με προδιαγραφές που θεώρησα πως θα μου κάλυπταν τις ανάγκες αυτές κατέληξα στα εξής συμπεράσματα:1. Ο DIY πύργος σκέτος θα μου κοστίσει 800 + ευρώ με μια πρόχειρη λίστα που έκανα απο υλικά στο Πλαίσιο.2. Σε έτοιμο επώνυμο desktop δεν βρήκα κάτι φτηνότερο απο αυτό.Οπότε κοίταξα στα laptop. Λόγω της φορητότητας που απαιτείται απο το lifestyle που έχω επιλέξει, (θέλοντας και μη) είναι μια καλή λύση αν και η οθόνη 15,6" δεν με βολεύει απόλυτα. Αν όμως έχει υψηλή ανάλυση HD, χωράει μπόλικα πράγματα.Χρειάζομαι ένα multimedia beast. Οχι για gaming αλλά κάτι δυνατό να ανταπεξέλθει στο multitasking, λογικό rendering time, να έχει καλή οθόνη με σωστά χρώματα, καλό πληκτρολόγιο φωτιζόμενο (λόγω πρεσβυωπίας και χαμηλού φωτισμού) για να γράφω χωρίς να επαναλαμβάνω 3 φορές το ίδιο πράγμα.Ποια laptop έχουν κορυφαίες προδιαγραφές ποιότητας κατασκευής; Τα Apple.Ελα όμως που δεν μπορώ να ανεχτώ το λειτουργικό της; Συνήθισα την ελευθερία του Windows explorer βλέπετε και δουλεύω πια σχεδόν τυφλά. Ξέρω που και πως. Και είναι και πανάκριβα βρε παιδί μου... αλλά τ' αξιζουν. Εγω δεν έχω να δώσω τόσα.Αφού έβγαλα τα μάτια μου 2-3 μέρες στα online πολυκαταστήματα και βρέθηκα ακόμα πιο μπερδεμένος, έπεσα πάνω σε ένα εξαιρετικό απο κάθε άποψη γερμανικό site, που έχει όμως και αγγλικό section, με ενδελεχή reviews laptop. Το σκίζουν το θέμα απο κάθε άποψη. Δεν είναι η συνήθης υποκειμενικούρα που έχουμε συνηθίσει να διαβάζουμε αλλά τεστ βάσει προδιαγραφών. Το Notebook / Laptop Reviews and News - NotebookCheck.net Με την εκεί ενημέρωση λοιπόν τα είδα πιο οργανωμένα πλέον. Και βρήκα αυτό που ακριβώς χρειάζομαι και μπορώ να πληρώσω. Ενα Asus N552VX-FW183T στα 900 ευρώ εν Ελλάδι, με κορυφαία ποιότητα κατασκευής και τις παρακάτω προδιαγραφές:Οθόνη: 15.6 inch IPS HD 1920x1080Επεξεργαστής: Intel® Core™ i7-6700HQ Processor (6M Cache, up to 3.50 GHz) Μέγεθος μνήμης: 8 GB DDR4Σκληρός δίσκος 1: HDD , 1 TB , 7200 rpm , SATAΚάρτα γραφικών: GeForce GTX 950M 4GBΟπτικό μεσο: DVD burnerΛειτουργικό σύστημα: Windows 10 Home 64bitΠολύ ευτυχισμένος με την επιλογή μου καθως κατάφερα να έχω τις προδιαγραφές αυτές και να μην ξεπεράσω τα 1000 ευρώ. Το περιμένω αύριο οπότε θα σας πω και εντυπώσεις.Χρήσιμο άρθρο σχετικά με τα Top 10 multimedia laptops θα βρείτε εδω: Notebookcheck's Top 10 Multimedia Notebooks - NotebookCheck.net Reviews