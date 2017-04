"You need to imagine the sound.

Hear it in your head,

exactly as you want it to be...

Then play IT "



Το διάβασα πριν λίγο στο TDPRI και τη θεωρώ ίσως την καλύτερη συμβουλή για έναν μουσικό.



Νομίζω πως ταυτίζεται με αυτό που λέμε "feeling" στη μουσική και ίσως να είναι αυτό που λείπει από ορισμένους πιο τεχνικούς μουσικούς (π.χ. shredders) οι οποίοι επικεντρώνονται πιο πολύ στην τεχνική και όχι στον ήχο.



Γνώμες;



