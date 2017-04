Linkback: http://www.noiz.gr/index.php?topic=211995.0

Εχω στα χερια μου ενα φτηνο μικροφωνο... γραφει επανω dynamic και 600Ω.επειδη τα εχω μπερδεμενα..1. το οτι ειναι dynamic σημαινει οτι προοριζεται για δυνατους ηχους πχ,ηχους απο ντραμς κ οχι τοσο για φωνητικα καθως δεν ειναι ευαισθητο?2.τα 600Ω ειναι καλη ποιοτητα?Low Impedance (less than 600Ω)Medium Impedance (600Ω - 10,000Ω)High Impedance (greater than 10,000Ω)σε ποια περιπτωση ειναι καθε κατηγορια αναλογα με τα ohms?3.αν πατησω το κουμπι phantom power στην καρτα ηχου, θα το... ανατιναξει? boom? ή παιζει να κανει καμια ζημια στην καρτα?4.οσον αφορα τα αλλα χαρακτηριστικα, response, sensitivity, ποιες τιμες θεωρουνται καλυτερες?