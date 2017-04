Linkback: http://www.noiz.gr/index.php?topic=212018.0

Πετάω την ιδέα προς συζήτηση:Η δική μου αναζήτηση ξεκινησε όταν είδα αυτό:Στην αρχή αποθαρρύνθηκα από την κατασκευή, αλλά μετά κατάλαβα ότι δεν είναι τίποτα αλλο απο ένα raspberry pi2 που τρεχει το sunvox.Το Sunvox είναι ένα modular περιβάλλον + tracker (sequencer), το οποίο στις εκδόσεις για windows και linux (συν καποιες άλλες) είναι δωρεάν, ενώ για android kai ios είναι επι πληρωμή.Το εντυπωσιακό είναι πως είναι cross platform και ελάχιστα απαιτητικό σε επεξεργαστική ισχύ, ενώ έχει μια πολυ καλή κοινότητα να το υποστηρίζει, όπου συμμετεχει και ο δημιουργός του.Αφου λοιπόν κατέβασα την windows έκδοση του, κατάλαβα πως προκειται περι διαμαντιου.Παρήγγειλα λοιπόν ένα Raspberry Pi 3, την official 7" touchscreen του και την official θήκη για όλα αυτά. Δε χρειάστηκε να κολλήσω τιποτα (δεν το΄χω ετσι κι αλλιως).Πλέον λοιπόν έχω ένα ωραιότατο portable modular περιβάλλον το οποίο επικοινωνεί άριστα με το korg nanokontrol για real time παίξιμο και το arturia keystep που είναι ενα υπεροχο κοντρολάκι (+arp + seq)Το επόμενο βήμα είναι, να αναβαθμίσω το audio out, είτε με ένα εξτρα DAC, είτε με ένα hdmi to audio extractor. Προτιμώ τη δεύτερη λύση γιατι δε χρειάζεται επέμβαση στην πλακέτα ή στη θήκη. Θα δούμε όμως ποιο είναι καλύτερο.Δεν έχει νόημα να βαλω βιντεάκι απο το δικό μου, καθως υπαρχουν πολλά στο youtube, κι επισης δεν εχω τα μέσα για ποιοτικό βίντεο.Βαζω απλώς μια φωτογραφία μου και όποιος θέλει το συζητάμε.