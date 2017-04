Το πάθαινα κι εγώ για αρκετά μεγάλο διάστημα, μέχρι που αποφάσισα να ρίξω ένα τόνο την Les Paul. Πλέον για pop rock, rock άντε και hard rock χρησιμοποιώ την Strat με HS-3 Dimarzio και toneless wiring -ναι είμαι βλάσφημος-. Για οτιδήποτε πιο βαρύ παίζω με τη Les Paul.



Το πρόβλημα λύθηκε οριστικά όταν κούρδισα μία Yamaha Pac σε Open C για να πειραματίζομαι και με κάτι διαφορετικό. Προσωπικά, επειδή περνάω φάσεις που μελετάω διαφορετικά είδη μουσικής, δε θα μπορούσα με μία κιθάρα σε ένα κούρδισμα. Φαντάζομαι αν ποτέ καταλήξω σε κάτι (ελπίζω όχι), να γίνει μία από τις 3 κιθάρες η "main".



Προς το παρόν χαίρομαι που μπορώ να ακούω πολλούς διαφορετικούς ήχους. Στα clean-crunch προτιμώ τους μονούς, στα υπόλοιπα τους διπλούς, αλλά that's just me.