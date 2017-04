Linkback: http://www.noiz.gr/index.php?topic=212035.0

Αφορμή για το συγκεκριμένο θέμα κάτι βίδεα που πήρε το μάτι μου (και βασάνισαν τ'αυτιά μου) πρόσφατα. Μπάντες που, στα CD ακούγονται -φυσικά- ακμαιότατες, live όμως... δεεεεεεν! Γενικώς, μπάντες που πήραν την κατιούσα!Αποδείξεις και ονόματα, λοιπόν.Νούμερο ούνο: Judas PriestΝομίζω πως την καλύτερη δουλειά έκανε ο KK που την έκανε μ'ελαφρά απ'την μπάντα. Ο Halford απλά δεν μπορεί (λογικό μεν, οκ) και μην μιλήσω καν για τον, πρώην κιθαρισταρά, Tipton, που πλέον δεν μπορεί ν'ανταπεξέλθει με τίποτα.Σημείωσις: Στο αντίστοιχο "Pro-Shot" βίδεο, τυγχάνει και τα levels των υπολοίπων, κυρίως κατά την διάρκεια του σόλο του Tipton, είναι ΤΕΡΜΑ...Και γιατί λοιπόν να πάω να δω live τους JP εν έτει 2017, αφού ξέρω ότι θα ξενερώσω;Νούμερο ντος: MastodonΟκ, συνήθως δεν χάνουν νότα παικτικά live. Έλα όμως που φωνητικά τους βρίσκω χ#στα-βράστα. Το συγκεκριμένο κλιπ είναι τυχαίο, είναι και σ'άλλα εξίσου... φάλτσοι να το πω; Θα το πω.No thanks, I'll pass.Νούμερο τρες: OzzyΔεν βάζω βίντεο, πιστεύω οι περισσότεροι καταλαβαίνετε. Αν όχι, google it, youtube it, κάτι τέλος πάντων, θα το βρείτε. Ποτέ δεν τον θεωρούσα αμάν και τι τραγουδιστή, τα τελευταία χρόνια όμως απλά δεν έχει κανένα νόημα να τον δεις.Υπάρχουν κι άλλοι αλλά αναλάβετε εσείς από δω και πέρα για να μην κουράσω κιόλας. Θα αναφέρω μόνο ως honorary mention τον Tate και τους τωρινούς Queensryche. Αγαπημένος τραγουδιστής και αγαπημένη μπάντα αντίστοιχα που πλέον (βλ. απ'την στιγμή που αποχώρησε ο DeGarmo) ούτε που να με πληρώνανε θα πήγαινα σε live τους.