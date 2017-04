Η γνωστή ιστορία. Βεγγαλικά από σήμερα, το κουτάβι που υιοθέτησα πρόσφατα να κλαίει, κάτι έπρεπε να κάνω. Αρπάζω την κιθάρα και λέω ας παίξω με το νέο ήχο που έφτιαξα το μεσημέρι.Μετά το Gary Moorικό intro η μικρή ήδη λαγοκοιμότανε, οπότε είπα να το συνεχίσω λίγο ακόμα, just in case.Βαρέστε ελεύθερα, το παίξιμο ως γνωστόν ασταθές, ο ήχος μ'αρέσει αρκετά μπορώ να πω. Πληροφορίες για αυτόν υπάρχουν στο παρακάτω link, αλλά μπορώ να γράψω και περισσότερα πράγματα εδώ αν ενδιαφέρει κάποιον με modelling μηχάνημα.

Καλό! x 1 Καλό! x 1 Μέλη

More is more. Yngwie Malmsteen