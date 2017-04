αλλά... alderbody = ασπρίλα, γνωστά αυτά...

...κι επειδή στο προηγούμενό μου θρενδ ( (very) Old Pine Stratocaster in DIY - Page 1 of 6 ) κατηγορήθηκα ευθέως για τις χρωματικές μου επιλογές:είπα οτι είναι ώρα για λίγο χρώμα...Έπεσε πολύ ζάλισμα ώς προς το ποιά θα έκανε το μεγάλο βήμα, αν θα μπέρδευα μανίκια, pickguards, καπάκια κλπ, και τελικά προέκυψε ...ετυμηγορία.Η Ναυαρχίδα! Η alderbody με τ' όνομα, που στην τελική ήταν και η πιο ...ασπρουλιάρα.Την ευθύνη των εργασιών ανέλαβε και πάλι ο γνωστός για τις χρωματοποιητικές του (και όχι μόνο) ικανότητες, Κος Φάνης Πλουμής, των Πνοή & Νύξη heavy industries.Καθότι μοιραζόμαστε μια ιδιαίτερη εκτίμηση στο fiesta red της μαμάς 7εndεr, και ιδίως στον τρόπο με τον οποίο "ωριμάζει" με το χρόνο, είπαμε να κάνουμε μια απο τις πάμπολλες πιθανές εκδοχές του.Μετά απο ΠΟΛΥ ψάξιμο σε φωτογραφίες και "βιβλιογραφία", αναλύσεις και εκτιμήσεις, σκέψεις αγωνία για την έκβαση, ξεκίνησε το "μαγείρεμα" με τα νίτρα...Αξίζει να σημειωθεί οτι το ρημάδι το fiesta είναι πολύ τζαναμπέτικο χρώμα. Αλλάζει συνέχεια αναλόγως της έντασης και του χρώματος του φωτός, και η (όποια) ...faded version είναι ακόμα πιο ..."φχέστα κι άστα"Για να μην πολυλογούμε, ψεκάστηκε, τρίφτηκε, γυαλίστηκε και να τι βγήκε:α ναι... πάντα ήθελα κι ένα matching headstock και ο Θείος Φάνης δεν μου χάλασε χατίρι...Στο παλιό tortoise shell pickguard είχα βάλι ένα mini διακοπτάκι που ενεργοποιούσε εναν πολύ μικρό πυκνωτή, για να προσωμοιώνει τη χρήση μεγάλου καλωδίου, ή γενικώς να παίρνει ελάχιστα πρίμα απο το σήμα σε full χρήση, ή να πλησιάζει στο no load με το pot στο 0.Στη νεα κατάσταση το pickguard ήρθε και πάλι έτσι, αλλά αυτή τη φορά ο μικρός πυκνωτής είναι hand made (χαρτί αλουμίνιο κερί). Δείτε:Και αφού μαζεύτηκαν όλα τα κομμάτια του puzzle, έγινε και το τελικό μοντάρισμα!κι εδώ με την μια αδερφή...και λίγο high contrast...αυτάΓια το τέλος, θα σας δείξω τη χρωματική εξέλιξη αυτής της κιθάρας over the years (14 συναπτά). Πρόσθεσα σε παλιό Image τη νέα μορφή:κλιψ κλπ, άλλη φορά!