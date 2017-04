Linkback: http://www.noiz.gr/index.php?topic=212080.0

Καλησπέρα φίλοι μου.Σας παρουσιάζω το δεύτερο αλμπουμ μου ευμπνεσμένο απο την σειρα΄των ντοκυμαντερ του Adam Curtis (the century of the self).Μουσικες επιρροές απο gorillaz-stokes -growlers και retro synthwave και nu-disco τουλαχιστον ετσι πιστεύω εγω.Οποιος θέλει μπορει να το αγοράσει και να το μοίραστει..Ευχαριστω το noiz.gr και τους συνδορμητες του για την στηριξει του καθώς και την AZA RECORDS.