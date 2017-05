Απο οτι καταλαβα ειναι καλο να εχω τα αναλογικα ολα μαζι και το ψηφιακο σε αλλο τροφοδοτικο?



Επειδη θελω να αρχιζω να χρησιμοποιω 5-6 μαζι θα παω στην πανω λυση μαλλον.

Το elh ειναι το small stone phaser



Αν δεν σε ενοχλεί το γεγονός ότι είναι ογκώδες και βαρύ

Το τροφοδοτικό για το οποίο σου έγραψα πριν έχει ειδικές θύρες (τις 5-6) για πιο ενεργοβόρα πετάλια και η επίδοσή τους είναι πράγματι καλύτερη σε αυτές τις θύρες. Όχι ότι δεν παίζουν καλά και με το one spot...Αν είναι να πάρεις 2 one spot και να πρέπει να ψάχνεις για 2 πρίζες κάθε φορά, ξανακοίταξε το fame., είναι απλά το ιδανικό isolated τροφοδοτικό.Κοστίζει όσο 4 9βολτες μπαταρίες...Το δικό μου έχει κάνει πάνω από 100 live και δεν έχει πάθει τίποτα. Για θόρυβος ούτε λόγος φυσικά.Και το one spot μια χαρά είναι απλά το αναφέρω σε περίπτωση που όντως χρειάζεσαι δυο.Το ELH πρόσεξέ το, γιατί αν είναι παλιό μπορεί να έχει θετική πολικότητα. Τουλάχιστον αυτό έπαθα εγώ με ένα Small Clone που πήρα μεταχειρισμένο, αλλά τελικά πρέπει να ήταν παμπάλαιο... Ωστόσο τον πήγα σε έναν ηλεκτρονικό και μου άλλαξε την πολικότητα του πεταλιού οπότε no harm done