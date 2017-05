Δεν είναι απλά μεγάλος. Είναι τεράστιος. Προσωπικά τον θεωρώ μια κατηγορία από μόνο του και από τους πλέον "υποτιμημένους" (όπως συνολικά και τους Who).



Απλά δεν έχουμε πολύ ασχοληθεί μαζί του- ως μπασίστες- γιατί έχει ένα στιλ που είναι στα όρια του ακατόρθωτου για να το παίξεις.



+1 αλλά δεν νομίζω ότι είναι υποτιμημένος (''In 2011, he was voted as the greatest bass guitarist of all time in a Rolling Stone magazine reader's poll.,[4] and in its special "100 Greatest Bass Players" issue in 2017, Bass Player Magazine named Entwisle at number seven'')Γι'αυτό θεωρείται ''Hendrix του μπάσου''.... διότι εκτός του ότι έκαστος ''έβγαλε μπροστά'' το όργανό του και του έδωσε πρωταγωνιστικό ρόλο, το στυλ και των δύο είναι αρκετά δύσκολο να μιμηθεί κανείς.Τέλος πάντων, ο άνθρωπος έχει παίξει το πρώτο ίσως bass solo στην ιστορία (my generation), άλλαξε τον (ίσως βαρετό) τρόπο προσέγγισης του rock μπάσου και επηρέασε rock και heavy metal μπασίστες όπως Steve Harris, Geezer Butler, Ian Hill, Cliff Burton, Billy Sheenan αλλά και προγκρεσιβάδες όπως Geddy Lee και John Myung και άπειρους άλλους.Kαι ναι, οι παραπάνω ΕΙΝΑΙ μπασίστες. Όχι κιθαρομπασίστες, όπως τους αποκαλούν υποτιμητικά οι τζαζο-φιουζιονάδες συνήθως.Μπορεί σε κάποιους να μην αρέσει το metal και το hard rock και είναι απολύτως κατανοητό, αλλά και εκεί μπάσο παίζουν οι άνθρωποι,και μάλιστα με τέτοια ένταση (παικτική) που είναι άξια θαυμασμού και αμφιβάλλω αν πολλοί μπασίστες που τους κοιτάνε με μισό μάτι θα άντεχαν 20 λεπτά να παίξουν σε ένα gig τους.