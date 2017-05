Τελικά όλοι έρχονται αντιμέτωποι με το θέμα της διάρκειας στο χρόνο. Και αυτή εξαρτάται από δύο βασικούς παράγοντες κατ' εμέ:



- Πρωτοτυπία: Ναι θα καταπλήξει τα πλήθη ο δεκαεφτάχρονος που παίζει Albert Collins καλύτερα από τον Albert Collins αλλά 2-3 χρόνια μετά πολύ λίγοι θα ενδιαφέρονται να ακούσουν κάτι που άλλος εφηύρε και εδραίωσε. Κάτι δικό του έχει να πει;



- Στομάχι, κοχόνες, γκατς κλπ. και ωριμότητα προκειμένου να αντιμετωπίσει κανείς το ξαφνικό κύμα δημοσιότητας, θαυμασμού αλλά και την τρομαχτική δουλειά που πρέπει να ρίξει (πρόβες, τουρ, μελέτη, σύνθεση νέων κομματιών και όλα αυτά συγχρόνως) προκειμένου να παραμείνει στο προσκήνιο.

Αναμφίβολα.Να προσθέσω τα απολύτως απαραίτητα τύχη (right time / right place / right crowd) και βέβαια, στο επίπεδο που κινούνται αυτοί, έναν ικανό manager (που θα προκαλέσει την τύχη, θα επιβάλλει την βελτίωση, θα εμπνεύσει την αντοχή και ανοχή και θα δώσει "ευκαιρία" στην έμπνευση).