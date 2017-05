Linkback: http://www.noiz.gr/index.php?topic=212110.0

Γεια χαρά, τελευταίο καιρό βρίσκομαι σε ηχογράφηση/μίξη τραγουδιών για ένα EP και ψάχνω κολπάκια για να αναβαθμιστεί το τελικό αποτέλεσμα! Ένα από τα πράγματα που παρατήρησα είναι διευρύνοντας το stereo image, τα κομμάτια πολλές φορές παίρνουν έναν καλύτερο "αέρα" αλλά είναι ένα επικίνδυνο εργαλείο, ιδικά το stock plugin του cubase. Τι θα πρέπει να προσέχουμε? Ποιό plugin προτείνετε για αυτή τη δουλειά? Και γενικά αν έχετε κάποιο σχετικό σχόλιο το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει κάντε τοΥ.γ. Γενικά έχω μελετήσει διάφορους παραγωγούς σε συνεντεύξεις τους, άρθρα τους κλπ που μιλάνε για το πως πετύχανε ήχους σε αγαπημένα μου album και το stereo expander είναι κάτι που χρησιμοποιούν, βέβαια τα αναλογικά από συγκεκριμένες κονσόλες. (Παραδείγματα album για να σας κατατοπίσω: Enema of the state, In love and death)Υ.γ.2 Παράδειγμα προηγούμενης δουλειάς μου: