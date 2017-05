Linkback: http://www.noiz.gr/index.php?topic=212111.0

I know I'm gonna regret this somehow....τεσπα, μια και λέγαμε για μπουρδου μπουρδου χτες προχτες και μια και είναι αγαπημένο άθλημα και μια που ένας καλός φίλος μου βρήκε την μπακι μπάντα που πάντα θα ήθελαιδού το πόνημα.Προχτές το βράδυ λίγο τους συνόδεψα και σήμερα είπα να το ξανακάνω και να το μοιράστώ...Mayer Paladino and Mitsos....Πρίμα βίστα, χωρίς κανένα edit, δυό τρια άκυρα τα άφησα θα τα ακούσετε....Αν παραβιάζει κάποιον κλοπυραιτ κανόνα ...σβήστε το