Linkback: http://www.noiz.gr/index.php?topic=212114.0

Δυνατές φήμες για επανένωση αφού φαίνεται ότι ο Plant τελικά συμφώνησε λόγω των 50 χρόνων της μπάντας (πιθανόν και λόγω πολλών πολλών και ακόμα πιο πολλών χρημάτων). Υποτίθεται ότι θα είναι μια one off εμφάνιση στο Desert Trip 2017 Festival αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται.Η σελίδα στο official website του Plant http://www.robertplant.com/ έχει αλλάξει σε μαύρο με μόνο αυτό το μήνυμα γραμμένο "any time now..."