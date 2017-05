Στη θεωρία και χωρίς να είχα την ευκαιρία να παίξω μια, η συγκεκριμένη κιθάρα μου φαίνεται the best of both worlds. Χωρίς να έχει το μεγάλο μέγεθος της ES, έχει μερικές από τις ιδιότητές της, τα back-routed access για τα ηλεκτρικά, και την αμεσότητα της Les Paul.



Η ακαδημαϊκή ερώτηση είναι πόσο διαφορετική, τελικά, είναι από την δική μου Les Paul που είναι chambered.



Από την στιγμή που σταμάτησε η Gibson να προσφέρει chambered τις Les Paul, η Midtown φαίνεται σαν ένα πολύ "λογικό" μοντέλο να προσφέρει. Όπως προειπώθηκε, κρίμα που δεν βγαίνει σε περισσότερα χρώματα.