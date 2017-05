Μετά από περαιτέρω μπόλικο ψάξιμο, καταλήγω στον κλασσικό όρο "stratitis" για την περίπτωσή μου. Που, απ'όσο έψαξα, λίγοι το έλυσαν. Απ'ότι φαίνεται και λέγεται, έχει να κάνει με τα staggered pole pieces των μαγνητών.



Έχει κανείς εμπειρία-λύση-γιατρειά ή να την έχω για αρπίσματα-ριφ σε καθαρό με μπύρες και τσιγαρλίκι;



At your own risk...