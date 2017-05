Παρασκευή σήμερα και είπα να γραψω 2-3 κιθαριστικα πραγματακια που με απασχόλησαν την εβδομαδα που πέρασε έτσι ώστε να τα μοιραστώ μαζί σας!Μελέτη:Πλέον διαθέτω ένα γρήγορο pc που τo DAW και τα VST φορτώνουν γρήγορα (SSD I <3 you!) και αποφάσισα να ηχογραφώ τις ασκήσεις που κάνω στην κιθάρα. Είναι τρομερό πόσα μικρολαθάκια ανακάλυψα στις χρονικές αξίες. Οπότε σε κάθε περίπτωση προτείνω να ηχογραφείτε την μελέτη σας και να την ελέγχετε με το μάτι κατά πόσο είστε μέσα στο χρόνο ή οχι.Πένες:Έγραψα 4 φορές το ίδιο high gain riff χρησιμοποιώντας 4 διαφορετικές πένες:- 1,00mm- 0,88mm- 0.70mm- 0.50mmΌλες οι πένες είναι μυτερές στην ακρη σαν της Tortex sharp. Όσες δεν ήταν από το εργοστάσιο τις τροποποίησα μόνος μου.Στα δικά μου αυτιά οι δύο πρώτες ακούγονται το ίδιο, η τρίτη φαίνεται να προσθέτει λίγο θόρυβο και η τεταρτη πρόσθεσε περισσότερο θόρυβο. Αυτό ο θόρυβος προέρχεται από το τρίψιμο της πένας στη χορδή.Οπότε κατέληξα στο συμπέρασμα "Αγαπητοί μεταλ κιθαρίστες μην σκάτε για το πάχος, μέχρι το 0,80mm λογικά είστε κομπλέ. Η τεχνική είναι που μετράει"Χορδές:Είμαι χρόνιος χρήστης των GHS Boomers, κατα καιρούς έχω δοκιμάσει και άλλες μάρκες αλλα επιστρέφω πάντα στις GHS. Οπότε γράφω τις απόψεις μου για τις γνωστές μάρκες:DR - ποτε δεν μου έκατσαν καλά. Δεν κατάλαβα ποτέ γιατί.Ernie ball - Συμπαθητικές, αλλά δεν θα πλήρωνα πάνω από 4 ευρώ για ένα σετ.Daddario - Ωραίες χορδές αλλά νιώθω ότι "χαλανε" γρήγορα. Αν κοστιζαν 3,5 ευρώ θα τις έπαιρνα.Elixir - Πολύ ωραιές και νιώθω ότι γλυστράνε ωραία στο παίξιμο, αλλα αν αλλαξω ένα σετ το 6μηνο πανω στα 22 ευρώ τον χρόνο.Όπως καταλάβατε είμαι τσίπης.Οπότε πήρα μερικά σετ GHS για να τις βάζω πριν ηχογραφήσω κανα κομμάτι (συνήθως τα κανω πακετο όλα μαζι και τα ηχογραφώ) και μέχρι τότε χρησιμοποιώ:Harley Benton - Απλώς σύρματα με κόστος 1,55ευρω. Το μυστικό είναι να τις αφήσεις απάνω στη κιθάρα ένα βράδυ για να εξατμιστεί το "κάτι σαν λάδι-γρασο-αντισκωριακο-δεν έχω ιδέα τι είναι" υγρό που εχουν βουτίξει τα καντήνια. Μετα από αυτό είναι κομπλε.Fame - Είναι η φτηνη μάρκα χορδών που φέρνει το musicstore.de (οι οποιοι by the way μου στέλνουν συνέχεια εκπτωτικα κουπόνια και με αναγκάζουν να GAS-άρω). Αυτές είναι καταπληκτικά χάλια χορδές. Ειναι πιο χάλια και από τις Harley Benton. Γινεται θα μου πείτε; και ομως... Έρχονται αεροστεγώς κλεισμένες και είναι ήδη σκουριασμένες. Θα φταίει λόγικα που δεν τους βάζουν το παραπάνω υγρό. Απογοήτευση.Και κάπου εκεί βίωσα την αποκάλυψη που ακούει στο όνομα Pyramid!Ωραίο "γκλινγκ γκλονγκ" στον ήχο το οποίο διατηρείται για καιρό και όλα αυτά στην τιμή των 3,66 ευρω! <3 <3 <3Και υποτιθεται οτι ειναι πιο μαλακες επειδή είναι Pure nickel (δεν καταλαβα διαφορα όσο και αν επαιζα εναλλάξ τις κιθάρες με GHS, Harley Benton και Pyranid)Μοναδικό αρνητικό το οτι τις μπασες τις νιώθω λίγο "αγριες" στο χέρι. 'Ητοι το αντίθετο από τις elixir που τις νιώθω να "γλιστράνε".Αυτά απο μένα,Καλό Σ/Κ!

