Και πάμε:



Πένες

Προσωπικό μου αξίωμα είναι το παρακάτω: όσο πιο επεξεργασμένο το σήμα (π.χ. πέντε στρώσεις distortion) αλλά και όσο πιο ζόρικα αυτά που παίζουμε (π.χ. neoclassical σε fast forward), τόσο λιγότερο συμμετέχουν τα χαρακτηριστικά της πένας. Να το πω λίγο διαφορετικά, όσο πιο hard και πολύπλοκο το παίξιμο, τόσο περισσότερο σε απασχολεί η εργονομία έναντι της συμμετοχής της πένας στον ήχο.

Όλα τα παραπάνω πάνε περίπατο όταν περάσουμε στην ακουστική βέβαια, εκεί είναι χρήσιμο και ενδιαφέρον να έχουμε κάβα διάφορα πάχη και υλικά. Σχεδόν ό,τιδήποτε, από τρύπια δεκάρα προπολεμική μέχρι γενετικά μεταλλαγμένο PVC του κατοστάευρου, μπορεί να βρει context και να λάμψει.



Χορδές

Όσο πιο φτηνά τόσο πιο καλά, αν και εκεί που πήγε το δολάριο...

Η πείρα δείχνει ότι κάτω από τη νοητή γραμμή που φτιάχνουν οι τιμές των χορδών "της σειράς" (D'Addario, Ernie Ball, GHS κλπ) υπάρχουν budget λύσεις αμφιβόλου διαγωγής, συνήθως ακατάλληλες για γάμο. Other than that, ζούμε τα χρόνια της υπερπροσφοράς σε πάχη (και υβριδικά set), υλικά, coated ή μη, what a time to be alive λέμε. Σίγουρα υπάρχει κάτι για όλους.

Ακουστική, ξανά ένας άλλος πλανήτης, με δύο διακριτές σχολές (phosphor bronze vs 80/20) που πρέπει να δοκιμάσει όποιος θέλει να το δει σφαιρικά.