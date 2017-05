Dimsonic, αυτό που θέλεις λέγεται "route audio from one application to another" και γίνεται μέσω ενός ειδικού Audio Server που ονομάζεται Jack. Το συγκεκριμένο λογισμικό τρέχει σε όλες τις πλατφόρμες, αλλά είναι υπερβολή να το βάλεις μόνο και μόνο γι' αυτή τη χρήση.



Εκτός αυτού, στα Windows δεν προτείνεται (αν και σε όλες τις δικές μου δοκιμές δεν υπήρξε πρόβλημα) και δεν συνυπάρχει καλά με το Asio.



Στο Mac OSX και πολλώ μάλλον στο Linux, είναι πολύ συνηθισμένη υπόθεση, π.χ. για το Mac, η εταιρεία Rogue Amoeba έχει θαυμάσιες λύσεις.



Τα παραπάνω σου τα γράφω για να είσαι ενημερωμένος - από κάθε πρακτική άποψη, αυτά που ήδη σου προτάθηκαν είναι σαφώς προτιμότερα στην περίπτωση αυτή.