Καταρχάς έχει απόλυτο δίκιο ο pipityri, στα εφηβικά μου χρόνια που απλά κοπανούσα, έμαθα μόνο τα βασικά maj/minor shapes και αυτά τα άφησα πολύ γρήγορα, γυρνώντας 100% σε power chords. Τεράστιο λάθος που μετανιώνω τώρα.Το Slow Dancing in a Burning Room αποτελείται από 4 chords. Badd4 (πρώτη φορά το συναντώ σε κομμάτι κι ας το ξέρω ως άκουσμα), C#min με τον αντίχειρα να παίζει και A στην 6η χορδή, Α αλλά παιγμένη στο shape 7-6-5-5 ξεκινώντας από τη D χορδή και F#min11, που επίσης δεν έχω ξαναπαίξει αν και είναι πιο βατό.Σε οπτική μορφή:

