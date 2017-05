Εγώ αυτό που θέλω να κάνω κυρίως και εκεί έχω εστιάσει την προσοχή μου ψάχνοντας τρόπο, είναι να δω στην ταστιέρα αλλά και στην κιθάρα γενικότερα μία λιγότερο κιθαριστική προσέγγιση.Ακούγεται αντιφατικό, αλλά δεν είναι. Θέλω να μπορώ να δω λίγο πιο πολυδιάστατα την ταστιέρα, να ξέρω ότι αν πάρω ένα Amin ακόρντο και προσθέσω ένα G θα έχω το Amin7 και ακολούθως ποια ακόρντα "ταιριάζουν" αρμονικά μετά για να φτιάξω το κατάλληλο συναισθηματικό πλαίσιο. Διάφοροι κιθαρίστες έχουν πει κατά καιρούς ότι "ζηλεύουν" τους πιανίστες γιατί ξέρουν πολλών τύπων ακόρντα και πώς κουμπώνουν μεταξύ τους. Το ίδιο πράγμα έχω κι εγώ.Αυτό που κυνηγάω είναι να μπορώ να πάρω ένα μουσικό θέμα, οποιοδήποτε και να μπορώ να το αλλάζω από major σε minor και να το εντάσσω σε νέα μοτίβα, όπως πχ γίνεται παρακάτω. Αγνοείστε ότι δεν είναι κιθαριστικό, απλά είναι ό,τι πιο κοντινό μπορούσα να σκεφτώ.Original:Αλλαγή:Ζητώ συγγνώμη από τους Mods που ξέφυγε έτσι το θέμα, τεράστιο Off topic, αλλά μιας και έφτασε εδώ η κουβέντα...

