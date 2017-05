Η κουβέντα, όπως είπε και ο Δέλτα, μια χαρά πήγε εκεί που πήγε.Ο οποίος Δέλτα με κάλυψε απόλυτα, φυσικά. Να προσθέσω τα εξής,-Η αρμονία των modes μπορεί να εκφραστεί κάθετα ή οριζόντια. Κάθετα, με ένα ακόρντο που περιέχει την χαρακτηριστική νότα. Για παράδειγμα, μπορούμε να έχουμε ένα Dm στο οποίο έχει προστεθεί η χαρακτηριστική νότα της Dorian, δηλαδή η maj 6-η νότα σι.Οριζόντια, με μια διαδοχή ακόρντων όπου κάποια από αυτά περιέχουν την χαρακτηριστική νότα. Για παράδειγμα, Dm-F-G-F...το G περιέχει την νότα σι, άρα είμαστε σε Dorian. Ενώ τοDm-F-Gm-C....καθώς βρίσκουμε το σι ύφεση στο Gm, μας φέρνει σε D Aeolian. Η σειράDm-F-G-Bb-C (από το Sloe Jin) είναι D dorian για τα πρώτα 3 ακόρντα και D aeolian για τα 2 επόμενα.Άλλο παράδειγμα, κάθετης έκφρασης της τροπικότητας...το πρώτο ακόρντο του For the Love of God είναι Em add9, και, καθώς έχει την 9 μπορεί να είναι Ε Dorian ή E Aeolian. To δεύτερο ακόρντο είναι Fmaj7/#11, δηλαδή F Lydian.Duty calls.Θα επανέλθω.