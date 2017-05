Linkback: http://www.noiz.gr/index.php?topic=212131.0

Αφού έμαθα λοιπόν από φίλους ότι (ξανα)γινόταν αυτό το Σαββατοκύριακο έκθεση Ελλήνων κατασκευαστών μουσικών οργάνων στον Φακανά στο Φάληρο, πήρα αλα μπρατσέτα τον φίλο μου γείτονα και κατεβήκαμε να δούμε καινούριες δουλειές, καινούρια πρόσωπα και παλιούς γνωστούς.Αν και τα απογεύματα υπήρχαν happenings / ομιλίες / clinics κλπ, προτίμησα το Σάββατο πρωί γιατί απλά τότε ευκαιρούσαμε.Λίγοι οι συμμετέχοντες (με μικρή ή μεγαλύτερη παρουσία) και λίγος και ο κόσμος που είδα (και την Κυριακή το πρωί που ξαναπήγα λίγος ήταν σχετικά) αλλά ίσως το απόγευμα να ήταν περισσότεροι.Αλφαβητικά ήταν οι :1. Bulgari violins …. Bulgari Violins 2. Creeb guitars … Welcome to the home of Creeb guitars 3. Fremediti …. Home - Fremediti Guitars 4. Gabriel drums … http://www.gabrieldrums.com/ 5. Mch drums…. https://www.facebook.com/MCHdrums/ 6. Odyssey bass…. odysseybass.com | guitars 7. Olympus Custom Guitars … https://www.facebook.com/Olympuscustom-Guitars-1541393052819643/ 8. Pure tone amps …. https://www.facebook.com/PureToneAmps/?hc_ref=PAGES_TIMELINE 9. SPanourgias custom nylon guitars …. https://www.facebook.com/SPCustomGuitars/ 10. Telllus drums …. Home - Tellus Drums 11. Verve custom guitars …. Verve Guitars - Custom Guitar Workshop Δεν μπορώ να πω, καλά πέρασα, είδα όντως παλιούς γνωστούς αλλά γνώρισα και νέα (και άλλα όχι τόσο νέα) παιδιά με άλλες πολύ και άλλες λιγότερο ενδιαφέρουσες δουλειές. Είναι δεδομένο ότι μερικούς από αυτούς θα τους δω ξανά για επικείμενα project.Και μόνο που τέτοιες εποχές κάποια νέα (και μερικά όχι τόσο νέα) παιδιά εμμένουν και επιμένουν να δημιουργούν και να έχουν επιχειρήσεις επί Ελληνικού εδάφους με τις υπάρχουσες συνθήκες, μία (μεγάλη) δόση ηρωισμού (για να μην πω πολύ ευγενικά Δον Κιχωτισμού), την έχουν.Να ναι καλά και ο Φακανάς που έδωσε τον χώρο και οργάνωσε τα υπόλοιπα happenings.Αλλά όπως και να χει, μια στεναχώρια σε πιάνει.Δέκα συμμετέχοντες, σε ένα μικρό ανοιχτό χώρο, τύμπανα να βαράνε, μπάσα να σλαπάρουν και overdrive να ουρλιάζουν (ονόματα δεν λέμε και marshall – έλεος δηλαδή - δεν θίγουμε αλλά εις εξ αυτών μάλλον το παράκανε όσο ήμουν εκεί …) ούτε χωρίσματα, ούτε μονώσεις, ούτε λογική χρήση και παρουσίες, λίγο πολύ, μάλλον ερασιτεχνικές, εξαιρουμένων των βιολιών (που δεν μπορώ να κρίνω) και της Fremediti που είναι απλά σε άλλη κατηγορία κατασκευής και παρουσίας.Και πάλι μπράβο λέω σε όλους αλλά μία στυφή επίγευση υπήρχε.Μακάρι του χρόνου να ναι περισσότεροi, Να έρθουν και οi «πεταλάκηδες» (αν και crazy tube & jam δεν έρχονται και ο Tsakalis έλειπε φέτος) μαζί με τους μαγνητάκηδες (Silver & GAS ) που αν και ήταν εκεί by proxy (πάνω σε κιθάρες), καλό είναι να έχουν δική τους παρουσία.Και άλλοι και άλλοι. …Σε καλύτερο χώρο.Για λιγότερες μέρεςΜε καλύτερες μέρες…Άντε και του χρόνου.