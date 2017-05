γενικα σε Gibson θελει προσοχη η χρονια 2015, γιατι μονο για εκεινο το χρονο κυκλοφορησαν μοντελα με αλλες προδιαγραφες σε διαφορα σημεια (αυτοματα κλειδια, ταστιερα, ταστα, γεφυρες κ,α,), τα οποια δεν αρεσαν σε πολυ κοσμο και η Gibson τα πηρε πισω απο τα περισσοτερα μοντελα της την επομενη χρονια. Οποτε αν δεν ξερει κανεις μπορει να καταληξει με μια Les Paul ας πουμε, που δεν θα ειναι Les Paul ομως ουσιαστικα (τουλαχιστον οπως ολες οι υπολοιπες les paul), και αν ποτε θελησει να την δωσει θα δυσκολευτει.Κατα τα αλλα, εχουν βγει καινουργιες σειρες φτηνες made in Usa, που δεν υπηρχαν παλια, και οι τιμες των παλαιοτερων, πιο ακριβων μοντελων εχουν εκτοξευτει. Νομιζω οτι τα παραπονα για το quality control εχουν να κανουν με αυτο, το οτι δηλαδη αν εχεις δωσει 3-4 χιλιαρικα για μια κιθαρα, ακομα και ενα μικρο θεμα θα σε ενοχλησει.Τελικα εγω τουλαχιστον τις αγαπαω πολυ τις gibson, αλλα δεν θα επαιρνα ποτε καινουργια επειδη οι μεταχειρισμενες ειναι value for money. Και νομιζω οτι καποια απο τα φτηνα μοντελα ειναι κοντα σε ποιοτητα με τις ακριβοτερες Epiphone, μια μαρκα που τωρα στην εποχη της επελασης των κινεζωνεχει αρχισει να αναβαθμιζει το προφιλ της και να απευθυνεται και σε ακριβοτερο κοινο