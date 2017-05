Daddy's Work Blues Band Live at the Big Jam Theory

Σάββατο 20 Μαίου 2017

Έναρξη : 22:30 μ.μ.

Είσοδος : Ελεύθερη



Οι Daddy's Work Blues Band είναι μια μπάντα από τα Δυτικά Προάστια της Αττικής και παίζει ηλεκτρικό Blues. Παρόλο που το είδος έχει σαφή ταυτότητα για τους περισσότερους ακροατές, η εκφορά της μπάντας πατάει στα διαχρονικά ακούσματα των μελών της, που ποικίλουν και την οδηγούν μερικές φορές ή σχεδόν πάντα πέρα από την κεντρική λεωφόρο των Blues ακολουθώντας συγγενικές διαδρομές… άγνωστο για το που θα την οδηγήσουν.

Έχουν εμφανιστεί σε διάφορα μουσικά στέκια και φεστιβάλ. (Half Note Jazz Club, Life jazzy bar, Rockwood, Stage25, Badminton Theatre, Vinilion at Ilion, Granazi Blues Bar, 2nd Music Highway Festival, 7th Tripoli's Rock Festival, Bike & Blues Fesival, Rock Sinantisi Kiatou, Crescent Blues Festival, World-wide project BLUES FOR PEACE κ.ά.)



Τη μπάντα αποτελούν οι:

Δημήτρης Δουλγερίδης: ηλεκτρική κιθάρα, φωνητικά

Στάθης Ανέστης: μπάσο

Ευθύμιος Πολύζος: τύμπανα

Γιάννης Παχύδης: φυσαρμόνικα



“Είναι μεγάλη υπόθεση να γνωρίζεις ότι το Blues είναι αυτό ακριβώς που νιώθεις και δεν είναι ανάγκη να μπαίνεις σε «καλούπια»… και οι Daddies ακολουθούν την καρδιά τους, γι αυτό είναι αυθεντικοί.”

Michalis Limnios (Greek Ambassador at the Blues Hall of Fame) από το website BLUES.GR



the Big Jam Theory

Σμύρνης 18 - Γλυκά Νερά

Τηλ. 210 3511767







Linkback: http://www.noiz.gr/index.php?topic=212137.0