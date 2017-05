Σε όλα τα παραπάνω, έχω να προσθέσω κάποια νέα.Τα νέα είναι ένα κακό και ένα καλόΤα κακά νέα πρώτα: Τα windows 7 ΔΕΝ υποστηρίζουν τα καινούργια μηχανήματα (Ryzen/ Kaby Lake ). Όποιος πρόλαβε το s1150 είδεΑπό εδώ και πέρα win 10 και κόψτε το λαιμό σαςΑπό πατέντες κάτι γίνεται, και οι εταιριες δίνουν κάνα driver για 7, αλλά όπως και να έχει the writing is on the wall.Και τώρα τα καλά νέα: Το dual boot με linux, ζει, βασιλεύει και πλέον είναι πιο εύκολο από ποτέ με τα νέα UEFI motherboards να κάνουν τη διαδικασία απολαυστικήΟπότε πλέον για μένα η προτεινόμενη μέθοδος είναι ένα dual boot, με το linux που έτσι και αλλιώς είναι αρχηγία να αναλαμβάνει το σερφάρισμα. Αυτό είναι set up, τα έχει όλα και συμφέρει