Δεν βρίσκω πάντως το λόγο να φοβάται κάποιος την εξέλιξη τόσο πολύ, ώστε να μένει με μηχανήματα 15ετίας ή να αγοράζει διπλά και τριπλά παλιά συστήματα. Στο φινάλε, αν το καινούργιο δεν το θεωρεί κάποιος ώριμο και αξιόπιστο out of the box, μπορεί να πετάει τάπες στο βαρέλι μέχρι να ωριμάσειΈχεις δηλαδή το παλιό και δουλεύεις, και σιγά σιγά και με το πάσο σου στήνεις παράλληλα το καινούργιο, και όταν θα έχει στηθεί και δοκιμαστεί επιτυχώς κάνεις τη μετάβαση. Έτσι έχεις και τα πλεονεκτήματα του καινούργιου που δεν είναι αμελητέα: Περισσότερη δύναμη (new CPU), μεγαλύτερη αξιοπιστία (new hardware) και καλύτερο ήχο (new plugins).Σίγουρα δεν είναι απαραίτητο, και αν το σύστημα που έχει κάποιος δουλεύει και τον ικανοποιεί τότε όλα ΟΚ. Αλλά δε βρίσκω κανέναν λόγο να είναι κανείς κάθετα και δογματικά εναντίον της ανανέωσης. Το μουσικό software εξελίσσεται προς το καλύτερο, φυσικά και δε χρειάζεται να μπαίνουμε σε διαδικασία beta tester δοκιμάζοντας τη βέρσιον 1.0 του κάθε καινούργιου κατασκευάσματος, ούτε όμως πρέπει ντε και καλά να μένουμε με συστήματα της ύστερης αρχαιότηταςκαι να περνάμε τη μισή μας μέρα κάνοντας off line rendering μπας και σηκώσει το μηχάνημα τη μίξη