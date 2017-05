Χ-minor,το πορτογαλέζικο, θυμίζει τα πάντα σε chord progression, crooning style, με μια εσάνς από musical και edith piaf ξέρω'γω. Αλλά πέτυχε, γιατί αυτή η μουσική είναι αξεπέραστη (και ψηφίζεται από ανθρώπους ανεξαρτήτως ηλικίας -και συχνά μουσικού background).Την κάνει αυτό κακή; Κάθε άλλο. Απλά, αποδεικνύει ότι ορισμένα "new old stock" πράγματα είναι larger than life. Κάτι σαν "new retro" σα να λέμε.Φούζιε, ευτυχώς ma man, που κάνεις πλάκα! Δεν φτάνει που χάνουμε από τα Φερόε, να καταλήξουμε να χάνουμε και από την Αρμενία για να πάρει τίτλο βάσει συνωμοσίας, θα ήταν όνειδος.Πάντως, παίζουν σίγουρα και εθνικές συμπάθειες στις ψήφους - ρωτήστε και τη Ρουσλάνα. Ή την ΕΡΤ και το ΡΙΚ.Την τελευταία φορά που κοίταξα Γιουροβίζιο ήταν πριν από 10 χρόνια, μου είχε αρέσει ένα κομμάτι από τη Βοσνία, αλλά σιγά μην έπαιρνε ποτέ το βραβείο.