Δεν είναι τίποτα το cubase , λίγο ψάξιμο θέλει (όπως και όλα τα προγράμματα σε έναν Η.Υ).

Υπάρχουν και πολλά tutorials .

Εσένα , από ότι κατάλαβα , σε ενδιαφέρει:

1) Πολυκάναλη ηχογράφηση. Δεν ξέρω πόσα κανάλια (audio) υποστηρίζει η έκδοσή σου, πιθανολογώ σίγουρα 32, και όσα midi κανάλια θες άρα, είναι υπεραρκετά όχι μόνο για εσένα, αλλά για τον καθένα.

2) Εύκολο overdubbing και κοπτο-ραπτική , έκανες ένα λάθος π.χ. στο solo (δεν το ξαναπαίξεις όλο), κρατάς το υγείες τμήμα και γράφεις από πάνω το διορθωμένο.

3) Ευκολίες στο Mix (γκουπαρισμα καναλιών, automation , .κ.λ.π.)

4) Quantization στα Midi αρχεία (π.χ. τυχόν σε κάποιο drum pattern)

5) Δυνατότητα για looping (π.χ. παίζεις έναν ρυθμό , σε τύμπανα, αν δεν θες να τον ηχογραφήσεις(βαριέσαι) σε όλο το τραγούδι, παίζεις π.χ. 4 μέτρα, και μετά …..λούπα.

6) Μερικές εξαιρετικές μονάδες εφέ (ας πούμε το reverb του cubase το λατρεύω-πολύ ωραία eq….και όχι μόνο)

7) Δυνατότητα επέκτασης με vst για ό,τι εφφε θες, άρα μιλάμε και μια κονσόλα και ένα patch bay δυνατοτήτων.



Και μόνο αυτά να χρησιμοποιείς, από τις πάρα πολλές άλλες δυνατότητές του, έχεις ένα πλήρες studio ηχογραφήσεις στο δωμάτιό σου.



The best Cubase advertisement ever to be made.Congrats LK.Cubase, it hears your needs to be heard.EDIT: Α, νομίζω ότι το Sonar το χρησιμοποιεί ο κυρ-Μακλάφλης, ξεφτίλα πράμα.Εδώ το χρησιμοποιεί ο Πιπιτυρής, και μόνο αυτό φτάνει.