Αυτό το online activation, προσωπικά με ενοχλεί.





φυσικά και πρέπει να σε ενοχλεί.Διότι αγοράζεις προϊόν με χρήση υπό αίρεση.Φυσικά κάποιοι δικηγόροιέχουν ετοιμάσει τις δηλώσεις αποδοχής και παραίτησης In tiny paragraphs so they do not conflict with the constitution που λέει ο Ζαπα.