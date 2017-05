Μετα απο ΠΟΛΛΕΣ (πολλες...) κιθαρες εχω καταλήξει πλεόν σε αυτες που θα με συνοδευσουν εις το βαθυ γήρας.....οριστικα1)Thinline tele parts caster:MJT nitro relic fiesta red finished body,Fender vintage bridge w/ steel intonated saddles,Jim LeClair pickups,Warmoth total vintage (7 1/4" radius) slab braz.rw/maple neck (gunstock oil finish),6150 fretsΜια ΠΑΝΑΛΑΦΡΗ telecaster (6,6 lbs),που απλα σκοτωνει,παιζει τα παντα, ,ανετα θα ηταν και η μοναδικη μου κιθαρα σε περιπτωση που το ΤΣΙΡΙΖΑ φορολογουσε με ΕΝΦΙΑ και τις κιθαρες......ειναι αυτο που λεμε "old friend"2)1966 Fender Tele copy partscasterMJT light ash blonde reliced body,MUSIKRAFT fatback QS maple /roundlam rosewood neck (10" radius,6150 frets) ,Seympour Duncan Antiquity pickups,GOTOH modern bridgeΗ απόπειρα μου να αντιγραψω μια 66αρα που είχα,πλεον την πουλησα,ηταν ΠΟΛΥ πετυχημενη μια και αυτη παιζει ΠΟΛΥ καλυτερα....Παναλαφρη (7 lbs),η αλλαγη της vintage γεφυρας με την GOTOH την εκανε πολυ πιο ισορροπημενη κιθαρα .Η πλεον twangy telecaster μου3)2004 Fender "8502" American Ash Tele (stock w/ the exception of a tortoise shell guard)Η καλύτερη FENDER telecaster που εχω παιξει στη ζωη μου (και εχω παιξει....χιλιαδες....),ΤΡΟΜΕΡΑ ισορροπημενη ,twangy & γεμάτη κιθαρα....μεσαιο βαρος (7,4 lbs),πανευκολο 9αρι radius & U shaped medium neck....μια tele που κανει τα παντα και συμφερει.....ισως οι καλυτεροι tele pickups που εχω ακουσει ποτε μου..4)2006 Gretsch Whitefalcon (stock w/ the exception of a Compton brass bridge) & String Spoiler)Γιατι απλα ολοι οι κιθαριστες αξιζουν την ΑΠΟΛΥΤΗ Rolls Royce των...κιθαρωνε...Εκπληκτικα ΕΥΕΛΙΚΤΗ κιθαρα με ΤΕΡΑΣΤΙΟ καθαρο ηχο και φοβερη συμπεριφορα στα βρωμικα,οχι ...δεν ξεκουρδαει και δεν κανει feedback.......το string spoiler επιτρεπει αλλαγη χορδων σε 5 λεπτα flat....5)2008 Gibson LP Traditional....(Di Marzio 36th An.pickups,Tonepross bridge & tailpiece)Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ Gibson LP μετα την Custom του 1968 που μου εκλεψαν πριν πολλα χρονια πουπαιζει ΜΟΝΟ metal & hard rock....καταπληκτικος και ισσοροπημενος ΚΑΘΑΡΟΣ ηχος,φοβερα βρωμικα & τελεια κατασκευη.....στην κυριολεξια μου αλλαξε την εσφαλμενη γνωμη οτι οι LP ειναι μονο για ροΟΥκ......6)2007 Eastwood Tuxedo (Jason Lollar low wound P90s)υπεροχο σκαφακι με σκαλα Fender (που δινει πιο twangy & ζωντανο ηχο),με Lollar μαγνητες (οι stock ηταν υπερβολικα hot)...εχει εξωφρενικη ποιοτητα κατασκευης (η μοναδικη κιθαρα που εχω παιξει στη ζωη μου με τοσο χαμηλο action & τοσο καλη εργοστασιακη δουλεια στα ταστα....),και εναν ηχο που ειναι και ευελικτος και γεματος προσωπικοτητα.....ειναι και κουκλα...7)1964 Cruscianelly Elite...Ενα ...αριστουργημα απο...fiber glass........με ενα πολυ ιδιαιτερο μαγνητη...ιδανικο για slide....(ευτυχως δηλ...γιατι το μπρατσο εχει στριψει και με το action στο θεο και 13αρες flats μονο για slide πλεον κανει.....)....ΚΟΥΚΛΑΡΑ απο τις λιγες φυσικα....