Fender hw1 stratocaster

(my one and only)



Αγορασμένη το 2008 στην τιμή των €720, δυστυχώς πριν ανακαλύψω το noiz. Εξαιρετικά βιαστική κι επιπόλαιη αγορά, έχοντας λίγες γνώσεις για την κιθάρα γενικά και χωρίς να γνωρίζω ουσιαστικά τίποτα για ηλεκτρικές. Το μόνο που ήξερα είναι ότι ήθελα fender Stratocaster usa. Κάποια στιγμή μπήκαν μαγνήτες kinman for no reason και δεν μου άρεσαν. Σύντομα αλλάχτηκαν σε lindy fralin vintage hot με base plate στον bridge και είπα εδώ είμαστε. Ο ήχος μου άρεσε πάρα πολύ, αν και νομίζω ότι είχε σημασία και το ότι είχα μελετήσει περισσότερο πάνω στο όργανο και είχα κατασταλάξει στο πως θα ήθελα να «ακούγομαι». Όσο περνούσε ο καιρός άρχισα να μην νιώθω άνετα με το “modern C” neck και μετά από πολύ σκέψη αποφάσισα να το αλλάξω. Ρωτώντας από δω και από κει πήρα στα τυφλά warmoth boatneck total vintage και ευτυχώς δικαιώθηκα. Η άνεση και η σιγουριά που νιώθω στο κράτημα αυξήθηκαν κατά πολύ. Ο ήχος δεν ξέρω αν άλλαξε. Εμένα μου ακούγεται λίγο πιο γεμάτος, λίγο πιο «μεγάλος» αλλά μπορεί να είναι και αυθυποβολή, who cares. Πάντως σίγουρα μου αρέσει περισσότερο και νιώθω καλύτερα κρατώντας την. Τώρα θα πει κάποιος, ας την πούλαγες και ας έπαιρνες κατευθείαν μια όπως την ήθελες. Μάλλον ισχύει αλλά και πάλι έχω συναισθηματικό δέσιμο μ’ αυτήν και δεν θα την έδινα. Αν την πούλαγα θα έπαιρνα πάλι fenderοειδές (tele ή strat) και αυτό που σίγουρα δεν θα πουλούσα ποτέ είναι το warmoth μπράτσο.

Το μόνο κακό είναι ότι τα τελευταία 2 χρόνια, λόγω έλλειψης χρόνου και ενασχόλησης με έτερο μουσικό όργανο, δεν ασχολούμαι όσο θα ήθελα με την κιθάρα.