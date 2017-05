Καλησπερα..

Εχω παραγγειλει το Roland Α800 Ρrο.

Χρησιμοποιω το Reason.



Μολις μου απαντησαν απο το tech support "There is no preset Control Surface available for Reason, so you will have to set it up as a generic surface and Remote Override it."



Τι πρεπει να κανω τωρα..? κρυος ιδρωτας με επιασε..



