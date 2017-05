Εχω πράγματα να γεμισω την ψυχή μου και τον χρόνιο μου....να φαν και οι κότες



Κι εγώ Λάκη μου.Άπειρα πράγματα.Αλλά .... ότι μου αρέσει δεν μπορώ να το κάνω.Και μάλιστα όσο πιο πολύ μου αρέσει και όσο πιο πολύ θέλω να το κάνω, τόσο πιο δύσκολο γίνεται το πράγμα.Μου δημιουργεί τόση ένταση που δεν μπορεί να ελεγχθεί, που είναι πια επώδυνο.Ένα από αυτά η κιθάρα και η μουσική.Εντάξει, είμαι πολύ καλύτερα από κάποτε βέβαια.Αλλά enough said about me.EDIT: Ρε λες να μου μείνει αυτό το "φάσιον" τελικά? Να γίνω fashiongtr?