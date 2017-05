Καλησπέρα στην κοινότητα,

Είμαστε μια μπάντα με vintage/ classic rock προσανατολισμό, με δύο δίσκους στο ενεργητικό μας (Face of Reality - 2014, One Take - 2016). Πρόσφατα κυκλοφορήσαμε το δεύτερο video clip από το τελευταίο album, με τίτλο Fade Away. Αν έχετε τον χρόνο την διάθεση, ρίξτε μια ματιά (ή ένα.. αυτί ;-)). Θα χαρώ / χαρούμε να διαβάσουμε το feedback σας.









Επίσης όποιος έχει όρεξη, μπορεί να ακούσει ολόκληρο το τελευταίο album σε Spotify αλλά και στο παρακάτω video:







