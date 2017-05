Οι Mistful, έχοντας κυκλοφορήσει τον πρώτο τους δίσκο "Who leads the way" τον Οκτώβριο του 2016, ο οποίος απέσπασε κάποιες πολύ καλές κριτικές σε Ελλάδα και εξωτερικό, θα εμφανιστούν για πρώτη φορά live από τότε. Έχοντας στη σύνθεσή τους νέα τραγουδίστρια την Έλενα Λαγαρία, θα παρουσιάσουν για πρώτη φορά live τα τραγούδια του δίσκου ενώ θα διασκευάσουν και αγαπημένα κομμάτια από το χώρο του hard rock και του metal.Elenna Lawarea- VocalsMichael Flourakis - GuitarMichalis Aggelopoulos - Keyboards & backing vocalsJohnnie Kontos - BassChris Tastsidis - DrumsΗ βραδιά ξεκινάει ιδανικά με τους melodic rockers Design οι οποίοι θα παίξουν τραγούδια από τον πρώτο τους δίσκο με τίτλο ''In Other Words'' καθώς και νέες συνθέσεις της μπάντας και hard rock διασκευές. Οι Design αποτελούνται απο τους:Ili Kar - VocalsJimmy Serra - BassΓιώργος Ματσάγκος - GuitarsΚώστας Κουκουμτζής - GuitarsΣίμος Κωνσταντινίδης - DrumsΟι πόρτες ανοίγουν: 21:00Εισητήρια: 5€ Προπώληση,7€ Ταμείο

