Θυμάμαι ένα φοβερό άρθρο του editor του Guitar world ή player.-Σε κάποιο σώου τύπου Namm είχε ακούσει όπως τον περιέγραφε "the meanest/rawest guitar tone. Surely a 59 Les Paul on a Marshall stack. Kαι μόλις περνάει τον διάδρομο βλέπει τον Leslie West να παίζει a japanese copy guitar though a crappy little Roland amp.Και καταλήγει "It's in the fingers man"Y.Γ. Μην ξεχνάμε τη Les Paul Jr.