Κατ' αρχήν, σας ευχαριστούμε πολύ που ασχοληθήκατε με το πόνημά μας (κι αυτό είναι το μόνο σοβαρό που θα γράψω!).Θα ήθελα να απαντήσω στον καθένα σας προσωπικά αλλά ο χρόνος δεν μου το επιτρέπει. Δεν έχετε ιδέα τι σημαίνει να απαντάς σε χιλιάδες fan mails καθημερινά. Πίκρα μεγάλη...Λοιπόν, το κομμάτι είναι πανκ λέμε, και όποιος διαφωνεί να μου στείλει το λαρύγγι του να του το δαγκώσω! Υπάρχει μια συνήθης παρανόηση ότι οι αρχικοί Police - ειδικά του πρώτου δίσκου - δεν ήταν πανκ. Ήταν. Άσχετα με το μουσικό ύφος. Δεν σηκώνω αντιρρήσεις!Το πλήκτρο είναι ομολογουμένως ατυχές. Υποτίθεται ότι υποκαθιστά το "Roxaaanne", που σε πολλούς (και σε εμάς) έλειψε. Είναι ακόμα work in progress. Θα δούμε.Για τα θέματα της αρμονίας, ας απαντήσει ο αρμόδιος. Προσωπικά δεν δίνω ούτε μια ιπτάμενη συνουσία. Είναι πανκ είπαμε!Οι άλλοι δεν τραγουδάνε το ρεφρέν λόγω άποψης (δικής μου). Ίσως πρέπει να αναθεωρήσουμε.Ο ντράμερ είναι όντως αστέρι, if I may say so myself.Η μπάντα είναι οι θρυλικοί (in their own minds) Crack Under Pleasure, που απαρτίζονται από τους:Σπύρο Χατζηαντωνίου (a.k.a. Jazzjoker) - κιθάρα, Γίτσα Φιλιπποπολίτου - φωνή, Ζωή Ζιώγα - μπάσο, Κοσμά Νικολαΐδη - πλήκτρα και τον γράφοντα - ντραμς.Μόλις κυκλοφόρησε το μπεστ οφ μας με τίτλο "Tin exete psonisei ligo h mou fainetai?".Θα το βρείτε σε επιλεγμένα mini markets, σε όλο το νομό Βοιωτίας.Σας ασπάζομαι σταυρωτά.