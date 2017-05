You can't teach an old dog new tricks... πιτσιρίκο!Μεγάλη κουβέντα που αξίζει δικό της thread.Αντικειμενικά το laptop έχει λόγους ύπαρξης όταν σου προκύψουν, διαφορετικά το desktop rules με την οθονάρα και το πληκτρολόγιο της επιλογής σου μεταξύ άλλων.Καταλαβαίνω πως υπάρχει μια ηθική και λογική στάση απέναντι στον άκρατο καταναλωτισμό αλλά δυστυχώς ρε φίλε, ίσως πρέπει να πας σε smartphone. Θα συνειδητοποιήσεις πως εξυπηρετεί πολλά περισσότερα απο όσα νομίζεις και σου κάνει την ζωή ευκολότερη. Ασε δε που για τις φορητές συσκευές δημιουργούνται πλέον τα πάντα. Απο software μέχρι το πως λειτουργούν οι browsers και εμφανίζονται τα sites.