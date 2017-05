Καλησπερα σε ολους! Παραθετω ενα one take αυτοσχεδιασμο που εγραψα πριν λιγο σε ενα ωραιο backing απο το coffeebreakgrooves website. Οσον αφορα τον ηχο, επειδη μου αρεσε αυτο που βγηκε, να αναφερω οτι επαιξα με το Axe Fx 2 οπου στο patch εχω βαλει κεφαλι Brit JM45 με ενα TubeDrive3 dist pedal μπροστα. Εχω βαλει 2 καμπινες στο chain, μια basketweave 4x12 AX mix, και μια Bassguy 4x12 mix me SM57 mic μονο στην 2η. Τελος εχω ενα mono tape delay και ενα large hall reverb. Ελπιζω να σας αρεσει!





