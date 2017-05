Δικαιο ειχα λεει εδω τι κανεις λαθος(εαν οντως μετρας ετσι και σου δειχνει αυτα εχεις θεμα,αλλα το οτι σου δειχνει το μισομΛΛΟΝ Κνεις αυτο το λαθος)....κοιτα 3-4 post ποιο κατω εδω... Πως μετράμε τα kOhm του μαγνήτη με πολύμετρο? in Guitars and Amps - Page 1 of 1