DEATHDISCOΩγύγου 16 και Λεπενιώτου 24, ΨυρρήΗΣΑΠ: ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΗΣΕΙΟ / ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΜΕΤΡΟ: ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙThe Last DOMINION Of The Season ❖ Death Disco Club Classics ❖ Saturday 03.06Το Σάββατο 03 Ιουνίου, αμέσως μετά τη συναυλία των The Hidden Heroes 66 – CD Release Live, το DOMINION επιστρέφει στo Death Disco για τελευταία φορά αυτή τη σαιζόν!Η ιδέα πίσω από το Dominion είναι απλή. Μια βραδιά αφιερωμένη στα μεγαλύτερα Darkwave Club Classics για εκείνους που δεν έχουν ξεχάσει να χορεύουν, επιλεγμένα από ανθρώπους που γνωρίζουν ακριβώς τι κάνουν πάνω στα decks.Την παραπάνω ιδέα αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν o Σταμάτης Γρίσπος, o Dr. Milionis (ξανά σε μόνιμο project μετά από τις θρυλικές NEW DARK AGE βραδιές που άφησαν ιστορία στα τέλη της δεκαετίας του '90) και η Bloody Mary.Για αυτό το Σάββατο, special guest DJ o Γιώργος Σαφελάς (Reflections)Τo Σάββατο 03.06 στo Death Disco.Flesh.Power.DOMINION.DJ's : Dr. Milionis (New Dark Age Team) | Stamatis Grispos | Bloody Mary | Special Guest : George SafelasΕίσοδος 5€ (με μπύρα/κρασί) + 2€ για ποτό.Από το δεύτερο ποτό/μπύρα οι τιμές διαμορφώνονται σε 6€ / 4€ αντίστοιχα.FB event : https://www.facebook.com/events/241557982992237/?active_tab=discussion