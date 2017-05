Ευχαριστώ για τις απαντήσεις, ελπίζω τα παρακάτω να βοηθήσουνΑρχικά αυτό είναι το link είναι αυτό1) Αυτό με τους δασμούς μου διέφευγε, ισχύει το ίδιο και για UK? Και αφού είναι λέμε 400 συν 30 μεταφορικά τα επιπλέον ποιος θα στα ζητήσει εν Ελλάδι αφού θα σκάσει σπίτι σου το πακέτο?2) Επίσης η αγγελία αναφέρει ότι θα σταλεί με Standard International Versand (δεν τσέρει τι είναι ατό)3) Τα 400 είναι αρχική με 0 bids και λήγει το Σάββατο4) Προκαλεί εντύπωση το γεγονός οτι το ίδιο όργανο μεταχειρισμένο και όχι νέο όπως αυτό, στην ίδια τιμή από Αγγλία έχει 15 watchers και ο τύπος κανέναν5) Τι νόημα έχει να το χτυπήσει ό ίδιος από fake account ή ένας φίλος του 5 δεύτερα πριν αφού έτσι με τη λήξη θα είναι σαν να το παίρνει αυτός.6) Όταν ζήτησα φωτογραφίες original έστειλε αμέσως, οι φωτογραφίες δεν έβγαλαν αποτελέσματα από ιστοτόπους όταν τις έβαλα στο Google7) Αυτό που προκάλεσε περισσότερη εντύπωση είναι οτι όταν τον ρώτησα βλέποντας το ενδεχόμενο να λήξει απούλητη αν θα την ανεβάσει ξανά μου απάντησε αυτό: It seems you are lucky, I just got another one in!I can save this one for you, just let me know when you will be able to pay?You can pay Euro 430.00 via Paypal to gearoolio@bluewin.ch Σας μερσώ