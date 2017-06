Ειπα να γραψω κατι γρηγορο χρησιμοποιωντας το παρεξηγημενο καναλι - crunch του mark III. Προσωπικα που αρεσει παρα πολυ και το χρησιμοποιω το ιδιο συχνα με το lead. Δε λεω οτι ειναι για σολιες αλλα βγαζει ωραια ηχο για ρυθμικα. Εν καιρω θα βρω επιτελους χρονο να γραψω και κανα cover γιατι οπως λετε κ εσεις το εχω παρακανει με τα short guitars only tracks!







2 raw guitar tracks

No eq

Mark III blue stripe channel 2 - Crunch - 2x12 Bogner Celestion Greenbacks impulse Two Notes Torpedo CAB

15 watts EL34

Guitar isolation cabinet

Lo 1- Line out

1 raw guitar track

Torpedo CAB

Steinberg UR 22

Samick Artist Les Paul LC650

Audacity



