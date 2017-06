The plot thickens.



Πάνω που καταστάλαξα στην squier καινουργια στα 436 απο ένα local κατάστημα, είχα μια προσφορά για μια Baja ελαφρώς μεταχειρισμένη στα 500ε και μια AMERICAN SPECIAL TELECASTER (Made in USA) για 600ε της οποίας ο τύπος της άλλαξε τα φώτα (pickups, bridge, tuners, color).



Πλέον φοράει:

Tuners: Gotoh SD91

Tone controls: greasebucket circuit

Toggle switch: top high off

Bridge: Fender genuine with humbucker route adapter,can take a single or humbucker

Pickup neck: Fender Twisted Tele (Strat-ish)

Pickup brug: GFS 63 Tele overwound

Colour: Artic white