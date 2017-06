Όχι ρε Λάκη τον Χατζηπαπάρα τεμπελοσνομπ γκρινιάρη.



Μπράβο ρε Νοιζ.

Σε μια μέρα 14 σελίδες.

Δεν το ήξερα το Μαρινάκι.

Κάπου μου είχε βγάλει το "δείτε προσεχώς" το βιντεάκι της στου Ψυρρή-Αγορά αλλά δεν το είχα δει τελικά και το ξέχασα.

Καλό το μονοπλάνο. Δεν περιμέναμε εξάλλου να δούμε και τον De Palma.

Της Kiesza ήταν μακρώς πιο elaborate.

Το Bollywood χορευτικό προσωπικά με ψιλοχάλασε αλλά οκ ....



Αρκετά καλή η φωνή της Μαρίνας για το "ιδίωμα" που θέλει.

Γιαννάτου δεν είναι, ούτε τη γνώση / respect της έχει για το "έθνικ" αλλά οκ, μικρή είναι ακόμα, αν χρησιμοποιήσει και την καταγωγή σωστά.....

Με τις παραγωγές της και την χρήση της πολυφωνίας διαφωνώ αλλά δεν είμαι expert .

Just another ass%$*le with an opinion (about everything).





Υ.Γ. Ο Πορτογάλος της Εurovision μου φερε στο νου μια φθηνή και λιγότερο αξιοπρεπής απομίμηση του Caetano Veloso.

Και για να καθαρίσουν λίγο τα αυτιά μου από την Tragila (γέλασα το ομολογώ) και όλα τα θλιβερά που άκουσα σήμερα με την υπόδειξη των παιδιών μου....