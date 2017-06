Επί της τοποθέτησής σου, η απάντηση είναι απλή και την έχω ήδη γράψει : πως ότι βλέπω σε ένα βίντεο κλιπ, θεωρώ ότι είναι εκεί επίτηδες ως επιλογή κάποιου. Άρα λοιπόν, μπορώ να σχολιάσω οτιδήποτε, ειδικά μάλιστα όταν το ίδιο το τραγούδι μου είναι ολότελα αδιάφορο.



Αδιάφορα μου είναι και τα τραγούδια της Taylor Swift, οπότε υποθέτω πως μου αναγνωρίζεις το δικαίωμα να σχολιάζω την αμερικανο-πλατινέ εμφάνισή της.



Ο σεβασμός δεν πάει με το αν μας αρέσει ένας καλλιτέχνης ή όχι, ούτε έχει νόημα να επιτρέπεται ή απαγορεύεται βάσει εντοπιότητας ή ηλικίας... είναι αξία ζωής και φαίνεται ποιος την ακολουθεί και ποιος όχι. Επομένως όσο έχεις εσύ δικαίωμα να επιλέγεις από μόνος σου να μιλάς για μέρη του σώματος της Swift και της Σάττι, άλλο τόσο έχει δικαίωμα ο οποιοσδήποτε να σου πει ότι ο συγκεκριμένος σχολιασμός σου ήταν ασεβής, είτε το δέχεσαι είτε όχι. Επί της ουσίας δε, ήταν επίσης απρόκλητος (αν ήταν νούμερο ή βλαμμένη η Μαρίνα θα είχες όλα τα δίκια να μπεις σε mood κραξίματος, αλλά κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει), άτοπος, και εντέλει και λανθασμένος (if you ask me). Κάτι σαν κριτική του Μουρατίδη σε ριάλιτι ένα πράγμα.Γενικά δεν υπήρξα ποτέ αντίθετος ως προς την καφενειακή συζήτηση, καθώς έχει την πλάκα της, και είναι και ο λόγος που αρκετοί γίνονται μόνιμοι θαμώνες σε κάποιο φόρουμ. To noiz ευτυχώς έχει και αρκετά threads που έχουν γραφτεί και πολύ ωραία-χρήσιμα πράγματα, πέρα από ανώφελες λεκτικές συγκρούσεις (μέχρι κι εγώ που δεν γράφω τόσο συχνά, έχω υπάρξει μέρος σε τέτοια), οπότε κάπου εξισορροπείται η κατάσταση. Στο συγκεκριμένο πάντως από την ουσία απομακρυνθήκαμε εδώ και αρκετές σελίδες.