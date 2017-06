Linkback: http://www.noiz.gr/index.php?topic=212283.0

Καλησπέρα σας,Μετά από αρκετή δουλειά είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε το video clip του “Τelomeres”από την πρώτη μας δουλειά με τίτλο “Novelty Seekers” .Concept & Animation by Dimitra MitsakiVideo production by FLP AthensDrums recorded @ Blueberry Productions Co.Guitars & Bass recorded by Movement Of StaticMixed by Movement Of StaticMastered by Incognito M. @ Pineline music labArtwork by Movement Of Static