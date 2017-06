Άραγε τι ειναι μια superstrat; Στο δικό μου μυαλο ειναι μια στρατ με 24 ταστα, floyd rose, HSH μαγνητες και λεπτό γρήγορο λαιμο. οι κατεξοχήν κιθάρες αυτού του είδους είναι οι Jackson, Ibanez, Kramer, Charvel, ESP/LTD κ.ο.κ. Στην δικιά σου περιπτωση θα τσεκαρα κιθάρες που έχουν πολλες επιλογές στα ηλεκτρικά, ανεξαρτητως μαρκας για να εχεις πολλες επιλογες στους ηχους. Βεβαια το αν θες floyd ή οχι ειναι μεγαλο θεμα, απο την αποψη οτι το floyd αργα ή γρηγορα θα χαλάσει. Συγκεκριμένα θα χαλάσουν τα "μαχαιρια" του. Οσο ποιοτικο και να ειναι καποια στιγμη θα χρειαστει αλλαγη. Με βαση τα παραπανω θα προτεινα καποια carvin απο τα μεταχειρισμα οι οποιες ειναι τρομερα οργανα αλλα χωρις μεγαλη μεταπωλητικη αξια. Ειναι οτι πιο value for money μπορεις να παρεις. Σαν δευτερη επιλογη θα προτεινα την signature του Dave Murray που ποσταρανε νωριτερα. Απο κει και επειτα στις αγγελιες εχει απειρες κιθαρες σε στυλ superstrat, υπαρχουν και οι Axxion του καγμακη που ειναι και αυτες vfm και πολυ ομορφες κλπ κλπ

